Российские военные ударили по гражданской инфраструктуре Гуляйполя, четверо пострадавших — Запорожская ОВА 13 июня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Враг ударил ракетами по частным домам (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

В понедельник, 13 июня, российские военные ударили по гражданской инфраструктуре Гуляйполя, в результате пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что в органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов.

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«Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесло окна и повредило двери», — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что от осколков ракет разрушения получили крыши домов, также иссечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений.

«По предварительной информации, в результате вооруженной атаки четыре человека получили осколочные ранения», — сообщили в ОВА.



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