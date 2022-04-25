Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области, враг собрал много техники и личного состава — ОВА

25 апреля, 10:47
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Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка — Новодаровка — Малиновка», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg

«Однако при этом у украинских воинов есть значительное преимущество — они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины

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