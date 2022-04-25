Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области, враг собрал много техники и личного состава — ОВА 25 апреля, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка — Новодаровка — Малиновка», — говорится в сообщении.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

В ведомстве добавили, что враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось.

«Однако при этом у украинских воинов есть значительное преимущество — они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.