Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области, враг собрал много техники и личного состава — ОВА
Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
«Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка — Новодаровка — Малиновка», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось.
«Однако при этом у украинских воинов есть значительное преимущество — они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию», — говорится в сообщении.
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