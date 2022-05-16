«Отрезали село». Российские оккупанты подорвали дорогу между Пологами и Гуляйполем — ОВА

16 мая, 10:51
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Последствия обстрелов оккупантами Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Последствия обстрелов оккупантами Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Российские оккупанты подорвали минами дорогувблизи населенного пункта Дорожнянка Запорожской области. Таким образом они разрушили транспортное сообщение между населенными пунктами Пологы и Гуляйполе.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

«Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Полиг, так и со стороны Гуляйполя», — пишут в администрации.

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Сообщается, что глубина разрушений около полутора метров. Таким образом россияне отрезали село, а также транспортное сообщение между Пологамы и Гуляйполем.

Напомним, в Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах украинских позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов оккупантов по гражданским объектам области.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Запорожская область Гуляйполе Война России против Украины

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