В Запорожской области оккупанты перебрасывают войска в сторону фронта — Федоров 24 мая, 16:37 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Количество войск РФ на Запорожском направлении увеличилось. Российские военные заселяются в дома местных жителей, которых ранее депортировали оккупанты.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

По его данным, увеличилось количество оккупантов в районе Васильевки, Токмака и Молочанска.

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«Если мы говорим о перемещении войск врага, то это в сторону Запорожского фронта», — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что в поселках, из которых враг принудительно вывозил местных жителей, российские военные заезжают в пустые дома.

Федоров отметил, что вблизи поселка Белозерка под Мелитополем была уничтожена вражеская группировка, были убиты и ранены, по меньше мере, десятки оккупантов. Мэр добавил, что ранее полностью была уничтожена военная группировка вблизи Токмака и Пологов, а оккупанты вывозили убитых прямо в братскую могилу.

Ранее Федоров говорил, что оккупанты в Запорожской области переодеваются в одежду гражданских, чтобы сбежать с захваченных территорий.