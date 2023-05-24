В Запорожской области оккупанты перебрасывают войска в сторону фронта — Федоров
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)
Количество войск РФ на Запорожском направлении увеличилось. Российские военные заселяются в дома местных жителей, которых ранее депортировали оккупанты.
Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.
По его данным, увеличилось количество оккупантов в районе Васильевки, Токмака и Молочанска.
«Если мы говорим о перемещении войск врага, то это в сторону Запорожского фронта», — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что в поселках, из которых враг принудительно вывозил местных жителей, российские военные заезжают в пустые дома.
Федоров отметил, что вблизи поселка Белозерка под Мелитополем была уничтожена вражеская группировка, были убиты и ранены, по меньше мере, десятки оккупантов. Мэр добавил, что ранее полностью была уничтожена военная группировка вблизи Токмака и Пологов, а оккупанты вывозили убитых прямо в братскую могилу.
Ранее Федоров говорил, что оккупанты в Запорожской области переодеваются в одежду гражданских, чтобы сбежать с захваченных территорий.