В Запорожской области оккупанты перебрасывают войска в сторону фронта — Федоров

24 мая, 16:37
Поделиться:
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Количество войск РФ на Запорожском направлении увеличилось. Российские военные заселяются в дома местных жителей, которых ранее депортировали оккупанты.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

По его данным, увеличилось количество оккупантов в районе Васильевки, Токмака и Молочанска.

Видео дня

«Если мы говорим о перемещении войск врага, то это в сторону Запорожского фронта», — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что в поселках, из которых враг принудительно вывозил местных жителей, российские военные заезжают в пустые дома.

Читайте также:

Россия продолжает милитаризацию территории оккупированной ЗАЭС, заявили в ГУР (Фото:ГУР) Россия использует территорию Запорожской АЭС как военную базу, в грузовиках может быть взрывчатка — ГУР

Федоров отметил, что вблизи поселка Белозерка под Мелитополем была уничтожена вражеская группировка, были убиты и ранены, по меньше мере, десятки оккупантов. Мэр добавил, что ранее полностью была уничтожена военная группировка вблизи Токмака и Пологов, а оккупанты вывозили убитых прямо в братскую могилу.

Ранее Федоров говорил, что оккупанты в Запорожской области переодеваются в одежду гражданских, чтобы сбежать с захваченных территорий.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X