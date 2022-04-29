«Работаем и воюем». Запорожскую область разделил фронт: что там происходит — интервью с головой ОВА Старухом 29 апреля, 20:51 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Мужчины сидят возле пострадавшего от ракетного обстрела дома. Запорожье, 28 апреля 2022 года (Фото:EUTERS/Ueslei Marcelino)

На неподконтрольной Украине территории Запорожской области россияне заставляют предпринимателей открывать магазины, торговать товарами уже восемь лет оккупированного Крыма и вводить рубли.

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Глава Запорожской военной администрации Александр Старух в интервью Радио НВ рассказал о ситуации в области, разделенной линией фронта.

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Александр Старух глава Запорожской областной военной администрации

— Какая ситуация сейчас в Запорожье и области?

— Как и вся страна Запорожье работает и воюет. Боевые действия у нас не прекращались с первого дня войны. Линия столкновения последние полтора месяца без изменений: ребята заняли рубежи и не дают врагу развить наступление в восточном направлении, где главный удар пытаются совершить оккупанты, чтобы окружить войска ООС.

Периодически происходят бомбардировки, в том числе и областного центра. Обстрелы по всей линии столкновения регулярны. Позавчера, вчера в областной центр попадали ракеты, выпущенные с самолетов, лодок и с чего там они их выпускают.

Вчера пострадала семья. Ранен 11-летний мальчик. Ракеты попали в два дома частной застройки.

— Запорожье продолжает работать. Переезжают в город университеты с временно оккупированных территорий. Как это происходит? И также расскажите о представителях власти в оккупированных городах и селах. Могут ли они продолжить свою работу?

— Непросто людям, потому что они в блокировании или оккупации находятся уже два месяца. Это относительно местных властей. Все органы власти осуществляют полномочия в том объеме, в котором они могут его осуществить, но обеспечивают в тяжелейших условиях функционирование всех систем жизнедеятельности — электро- и водоснабжения. Утром только 69 населенных пунктов было без электричества. Вчера их было 111. После боевых столкновений, когда они прекращаются, выходят ремонтные бригады, пытаются отремонтировать то, что сломалось, чтобы люди были со светом, водой.

В школах на оккупированных [территориях] мы завершим учебный год 2 мая, все уйдут на каникулы. Оценивание произойдет по итогам предыдущих периодов обучения. В следующем году придется немного уплотнять программу для того, чтобы догнать. Верим, что в следующем году дети уже пойдут в школу.

И Бердянский, и Мелитопольский ВУЗы переезжают в Запорожье. Сейчас можно зарегистрировать в любой точке Украины юридическое лицо. Чтобы выдать детям дипломы государственного образца, ВУЗы проработали модель, по которой это будет сделано здесь.

— Какова гуманитарная ситуация? Есть ли возможность подвозить необходимое продовольствие и лекарства, в том числе и на оккупированные территории?

— Гуманитарная ситуация очень усложнилась, потому что происходит активизация боевых действий. Военное командование — последнее звено в выпуске и запуске гражданской техники. Отчасти мы имеем возможность выпустить людей через Каменское и принять через Орехов — у нас две точки входа. От Орехова и далее к востоку идут активные боевые действия и людям грозит гибель.

Почти неделю Васильковский блокпост россиян не выпускал и не впускал автомобили, даже когда они проходили наши блокпосты, — [люди] были вынуждены разворачиваться и возвращаться назад. Потому ситуация с доставкой необходимых медицинских препаратов значительно усложнилась.

— Могут ли люди уехать с оккупированных территорий? В Херсонской области были случаи, когда на блокпостах стреляли.

— Людям сейчас угрожает опасность в любой точке нашей страны — ракета может прилететь. Пересекая линию столкновения, фронт они многим угрозам подвергают себя и свою семью. Но условия существования и давления на тех территориях, которые угрожают их жизни и здоровью, заставляют людей передислоцироваться на подконтрольную [Украине] территорию, поэтому люди частным транспортом на свой страх и риск едут каждый день.

— Мэр оккупированного Энергодара переехал работать в Запорожье. Как проходит эта дистанционная работа?

— Мы сказали ему уехать, потому что есть четкое поручение: если [ситуация] затруднена и работать на месте нельзя, то городской голова или заместитель (люди, которые могут осуществлять финансовые операции) переезжают на подконтрольную территорию, чтобы обеспечить содержание систем жизнедеятельности. Потому что у террористов, кем-то себя провозглашающих, нет реальной власти. Реальная власть, к счастью, в большинстве общин остается за законно избранными органами власти и они пытаются в сложных условиях обеспечить все работы, зарплаты и так далее.

Городской голова Энергодара в Запорожье будет заниматься той же работой, какой он занимался в полулегальном положении в Энергодаре. Извиняюсь перед энергодарцами, но так надо было.

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— В Запорожье эвакуируют людей из Мариуполя. Сколько человек уже приняли?

— У нас 50 тысяч зарегистрированных временно перемещенных лиц. Мариупольцев прошло до 100 тысяч через Запорожье. Город им служил убежищем, мы их принимали. Дальше они на следующий день или через день ехали вглубь страны или дальше. Часть мариупольцев (более 5 тысяч) осталась конкретно в городе.

Пока достаточно непросто добраться до Запорожья, потому что линия фронта пересекает область, проехать трудно. Но мариупольцы каждый день приезжают — или десятки, или сотни человек, семей, непосредственно из Мариуполя или из других мест Запорожской области, где они проживали в последнее время.

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