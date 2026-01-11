В Запорожской области ночью произошел блэкаут, регион был полностью обесточен

11 января, 10:00
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Запорожская область ночью осталась полностью без света (Фото: REUTERS/Stringer)

Запорожская область ночью осталась полностью без света (Фото: REUTERS/Stringer)

11 января в 02:11 в Запорожской области произошел блэкаут, регион был полностью обесточен. Впоследствии электроснабжение восстановили. Об этом сообщили в Запорожьеоблэнерго.

По данным компании, без электроэнергии остались более 382 тысяч домохозяйств, однако сейчас свет полностью вернули всем потребителям. В ведомстве назвали ситуацию внештатной, однако причины обесточивания не уточнили.

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Около 04:30 в ОВА сообщили о начале восстановления электроснабжения. Также местные власти сообщили, что за минувшие сутки российские войска совершили 821 обстрел 27 населенных пунктов Запорожской области.

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11 января глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожской области электроснабжение восстановлено. Прежде всего питание подали на объекты критической инфраструктуры. В Запорожье все больницы работают в штатном режиме и во время обесточивания автоматически переходили на генераторы. В области также развернули Пункты несокрушимости.

7 января Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены в результате массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру этих регионов.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Запорожская область Запорожье Блэкаут Обстрел Отключения света

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