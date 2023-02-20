Окопы на оккупированном юге Украины рыли мигранты из Таджикистана, Россия отказалась им за это платить — СМИ 20 февраля, 15:55 Мигранты, которых отправляют на работу на оккупированные территории Украины, жалуются на обман не впервые (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мигранты из Таджикистана строили окопы для россиян на оккупированной территории Запорожской области Украины, но страна-агрессор отказалась выплатить им обещанную заработную плату.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на одного из таджикистанцев Аминжона.

По его словам, месяц назад Аминжона и еще 32 гражданина Таджикистана и Узбекистана отправили в Запорожскую область для рытья окопов. Мигрантов поселили в заброшенных украинских домах.

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Аминжон вырыл два окопа, однако нанявший его мужчина по имени Сергей заплатил ему лишь 595 тысяч рублей вместо обещанных 800 тысяч. Некоторые его коллеги не смогли вернуться в Москву, так как один из них потерял кисть руки, у другого случился аппендицит, но никакой медицинской помощи они не получили, рассказал таджикистанец.

Мигранты, которых отправляют на работу на оккупированные территории Украины, жалуются на обман не первый раз. В начале декабря мигранты из Таджикистана, которые поехали восстанавливать оккупированный РФ Мариуполь, заявили, что работодатели их обманули — выплачивали только половину обещанной зарплаты.

В конце января появились спутниковые снимки, которые подтверждают, что оккупанты в районе аэродрома Бердянска Запорожской области строят окопы, траншеи и укрытия для техники.