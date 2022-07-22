Выпустили 20 ракет. Оккупанты обстреляли Запорожскую область из Градов — глава ОВА

22 июля, 22:26
Большинство ракет упало в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Большинство ракет упало в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Войска РФ выпустили около 20 ракет из БМ-21 Град в Запорожской области, сообщил глава ОВА Александр Старух.

«Громкие взрывы, что было слышно в областном центре сегодня вечером — это результат вражеской атаки из системы «Град», — написал он в Telegram.

По его данным, оккупанты выпустили около 20 ракет, большинство из которых упало в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское в Запорожской области.

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«Карасов жалко, россиян — нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями», — предупредил он оккупантов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область

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