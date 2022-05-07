В Запорожской области оккупанты распространяют фейки о том, что украинским командирам запретили забирать тела погибших бойцов — ОВА

7 мая, 09:29
Цей матеріал також доступний українською
В Запорожской области оккупанты распространяют фейки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области оккупанты распространяют фейки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области оккупанты пытаются распространить лживые слухи, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА отметили, что на самом деле все зеркально наоборот.

Видео дня

«Более того: часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=QmaYIdGAMHs&t=4s

В ведомстве заявили, что на Запорожском направлении враг с чрезвычайной жестокостью оказывает огневое влияние с целью сковывания действий украинских войск и уничтожения украинских артиллерийских подразделений.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Фейк Запорожская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X