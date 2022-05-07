В Запорожской области оккупанты распространяют фейки о том, что украинским командирам запретили забирать тела погибших бойцов — ОВА
В Запорожской области оккупанты распространяют фейки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Запорожской области оккупанты пытаются распространить лживые слухи, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
В ОВА отметили, что на самом деле все зеркально наоборот.
«Более того: часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что на Запорожском направлении враг с чрезвычайной жестокостью оказывает огневое влияние с целью сковывания действий украинских войск и уничтожения украинских артиллерийских подразделений.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.