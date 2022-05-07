В Запорожской области оккупанты распространяют фейки о том, что украинским командирам запретили забирать тела погибших бойцов — ОВА 7 мая, 09:29 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области оккупанты распространяют фейки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области оккупанты пытаются распространить лживые слухи, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА отметили, что на самом деле все зеркально наоборот.

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«Более того: часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что на Запорожском направлении враг с чрезвычайной жестокостью оказывает огневое влияние с целью сковывания действий украинских войск и уничтожения украинских артиллерийских подразделений.

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