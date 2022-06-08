Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Запорожской области, есть раненые — ОВА

8 июня, 10:55
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Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

Оккупанты продолжают обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Запорожской области. В результате российских ударов погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации в Telegram.

В результате российских артиллерийских ударов в районе с. Таврическое и пгт. Камышевахи получили осколочные ранения несовершеннолетний парень, а также местные мужчина и женщина.

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Кроме этого, получила повреждения гражданская инфраструктура Орехова и Гуляйполя. Частично повреждены около двадцати домов, предприятие по производству подсолнечного масла, автомобиль и помещение магазина.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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