В Запорожской области продолжаются артиллерийские дуэли, оккупанты обстреливают населенные пункты — ОВА

10 мая, 10:24
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожском направлении после того, как ВСУ отразили наступление оккупантов на Гуляйполе, — без особых изменений, сейчас продолжаются артиллерийские дуэли.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что под обстрелами находятся Пологи, Орехов и Гуляйполе.

Видео дня
https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/308682551441603

В настоящее время определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск, чтобы подготовиться к дальнейшим активным действиям.

В ОВА добавили, что ожидается наращивание группировок за счет подразделений, выполнявших задания в районе Мариуполя. Так, по свидетельству местных через Приморск со стороны Молочанска россияне перевозили четыре танка на платформах.

https://www.youtube.com/watch?v=69Xa2LsqVQc

«Впрочем, потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины», — добавили в ведомстве.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины

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