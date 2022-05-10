В Запорожской области продолжаются артиллерийские дуэли, оккупанты обстреливают населенные пункты — ОВА 10 мая, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожском направлении после того, как ВСУ отразили наступление оккупантов на Гуляйполе, — без особых изменений, сейчас продолжаются артиллерийские дуэли.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что под обстрелами находятся Пологи, Орехов и Гуляйполе.

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В настоящее время определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск, чтобы подготовиться к дальнейшим активным действиям.

В ОВА добавили, что ожидается наращивание группировок за счет подразделений, выполнявших задания в районе Мариуполя. Так, по свидетельству местных через Приморск со стороны Молочанска россияне перевозили четыре танка на платформах.

«Впрочем, потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины», — добавили в ведомстве.

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