Россияне в оккупационном «правительстве» Запорожской области контролируют грабеж территорий и местных коллаборантов — мэр Мелитополя 18 января, 23:24 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Оккупанты назначают на руководящие должности в «правительстве» Запорожской области россиян, чтобы контролировать грабеж территорий и местных коллаборантов.

Об этом сообщил мэр временного оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Коллаборанты, которые шли на сотрудничество с захватчиками и мечтали о власти, просчитались. На руководящие должности в оккупационном правительстве назначают россиян, чтобы контролировали грабеж территории и присматривали за местными предателями», — пишет он.

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По его данным, россияне назначили «министром ЖКХ» владелицу фирмы, через которую отмывались деньги в оккупированном Севастополе, а «руководит» туризмом — человек, разваливший туристический объект в Евпатории.

«А теперь гауляйтеру Балицкому, так мечтавшему о власти, назначили заместителя, а фактически контролера — российского политехнолога и участника секс-скандала. Хотят, чтобы он обманывал жителей оккупированных (территорий — ред) во время фейковых „выборов“, которые оккупанты зря мечтают провести осенью», — пишет Федоров.

Мэр украинского города подчеркнул, что коллаборанты — это «мальчики на побегушках» для выполнения грязной работы оккупантов.

Ранее Федоров сообщал, что деоккупация Мелитополя полностью уничтожит логистические возможности российских войск на этом направлении.