Российские оккупанты меняют тактику на временно оккупированных территориях Запорожской области — мэр Мелитополя 21 марта, 11:43 Оккупанты вводят для жителей захваченных регионов новые ограничения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты меняют тактику в отношении жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

«У рашистов закончились „пряники“ для жителей ВОТ. Остались только „кнуты“», — отметил он.

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Федоров пояснил, что оккупанты больше не обещают высоких зарплат и дешевых комунальных услуг. Более того, ежедневно для местных жителей появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах.

«Вслед за ФСБ, оккупационными „прокураторами“ и „судом“ на ВОТ зарегистрировано управление росгвардии. Руководить новой структурой прислали СОБРовца из Москвы, засветившегося в разборках „воров в законе“», — резюмировал Федоров.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые референдумы на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.