Оккупанты готовятся к новой волне депортации жителей Запорожской области — ЦНС 9 мая, 20:24 В некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей (Фото:ЦНС)

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Запорожской области готовятся к новой волне так называемой «эвакуации» местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, россияне уже подготовили «эвакуационные автобусы», определили группы коллаборантов, которые будут контролировать процесс, и приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам «образовательных учреждений».

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Подчеркивается, в некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты начали вывозить из Каменки-Днепровской детей дошкольного и школьного возраста с родителями, работников образовательной и бюджетной сфер. Людей вывозят во временно захваченный Бердянск.