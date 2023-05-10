Жители Запорожской области сообщают о взрывах у оккупантов — мэр Мелитополя

10 мая, 15:32
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Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

На Запорожском направлении жители временно оккупированных регионов сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«На Запорожском направлении у оккупантов жарко», — пишет Федоров.

По его данным, местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.

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«Ждем подробности от Генштаба», — добавил он.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты в Запорожской области готовятся к новой волне депортации местных жителей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Иван Федоров

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