Жители Запорожской области сообщают о взрывах у оккупантов — мэр Мелитополя
Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)
На Запорожском направлении жители временно оккупированных регионов сообщают о звуках взрывов.
Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«На Запорожском направлении у оккупантов жарко», — пишет Федоров.
По его данным, местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.
«Ждем подробности от Генштаба», — добавил он.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты в Запорожской области готовятся к новой волне депортации местных жителей.