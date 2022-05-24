В Запорожской области десятки тысяч потребителей остаются без электроснабжения, газа и воды — ОВА 24 мая, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Женщина на улице в Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на вторник, 24 мая из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения остаются 24 114 потребителей в 75 населенных пунктах Запорожской области.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов были повреждены три высоковольтные линии электропередачи 35 кВ и 3 подстанции ПАО Запорожьеоблэнерго, в результате чего было обесточено 17 294 абонента в 11 населенных пунктах области.

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«Впрочем, уже к концу суток энергетики починили поврежденное электрооборудование и полностью возобновили энергоснабжение этих потребителей», — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что этой ночью из-за активных боевых действий были повреждены электросети Ореховского районного отделения, питающие село Преображенка и часть города Орехов, в результате чего в этих населенных пунктах в целом было нарушено энергопитание 2 891 семьи.

По информации администрации, по остальной территории области (Гуляйпольское, Васильевское, Пологовское и частично Ореховское районное отделение) ситуация без существенных изменений. Из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения сетей аварийно-восстановительные работы проводить невозможно.

«На сегодняшний день по области без газоснабжения находится 71 372 абонента в 89 населенных пунктах области», - говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что за прошедшие сутки в результате ведения интенсивных боевых действий поврежден распределительный газопровод в районе моста через реку Конка между городами Орехов и селом Преображенка. Без газоснабжения осталось 848 потребителей.

Также по имеющейся информации на сегодняшний день в результате обстрелов в городе Орехов повреждены водопроводные сети.

Кроме того, в городе Гуляйполе и близлежащих сельских населенных пунктах Пологовского района, пгт Степногорск и близлежащих сельских населенных пунктах Васильевского района отсутствует водоснабжение.

«Из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения часть г. Пологи Пологовского района. Также в результате боевых действий повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки г. Васильевка и пгт Степногорск Васильевского района», — заявили в ОВА.

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