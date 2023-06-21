Во время визита на ЗАЭС Гросси не увидел мин 21 июня, 21:56 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Микола Синельников)

МАГАТЭ сообщили о минировании возле пруда-охладителя временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Однако во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте не было обнаружено никаких мин.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

По данным МАГАТЭ, хотя во время визита Гроссы мин не заметили, им известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода. Кроме того, согласно объяснениям «персонала службы безопасности», в определенных местах внутри были расположены мины «с оборонительной целью».

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«Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием», — подчеркнул Гросси.

Гендиректор отметил, что сейчас состояние ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС является чрезвычайно хрупким.

Он также добавил, что потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и существенно осложнила ситуацию на ЗАЭС. Гросси отметил, что сейчас «все стороны» должны придерживаться основных принципов МАГАТЭ, принципов МАГАТЭ для предотвращения ядерной аварии.

«Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что войска страны-террориста России дополнительно заминировали охладитель на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель.

15 июня после посещения ЗАЭС он сказал, что ситуация на ЗАЭС серьезная, но стабилизируется.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозуядерной катастрофы на Запорожской АЭС.