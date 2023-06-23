Что за «резервную армию» формирует Шойгу, о чем свидетельствует удар по Чонгарскому мосту и реален ли риск диверсии РФ на ЗАЭС — ISW 23 июня, 09:29 Российский оккупант на Запорожской АЭС, 15 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Спровоцированный Россией ядерный инцидент на ЗАЭС является «маловероятным», но не невозможным, поэтому Украине и ее партнерам стоит быть готовыми к этому. В то же время новые удары по Чонгарскому мосту и целям в Мелитополе продемонстрировали усиленную активность ВСУ в попытках повредить логистике РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 22 июня.

Комментируя удар по Чонгарскому мосту, аналитики ISW предполагают, что ВСУ, вероятно, активизируют нанесение ударов по российским наземным линиям коммуникаций (GLOC) на юге Украины, чтобы перерезать пути снабжения для РФ. Кроме новостей о Чонгаре, мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил о взрывах в Мелитополе и Акимовке Запорожской области 22 июня. Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар также по еще одному мосту через озеро Сиваш. Широкая волна возмущения российских «военкоров» и их обеспокоенность в связи с ударом может свидетельствовать о том, что российские войска, вероятно, все больше обеспокоены своей способностью обеспечить защиту наземных линий коммуникации на юге Украины.

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ISW также обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, по данным украинской разведки, российские войска готовятся осуществить возможную диверсионную атаку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В ISW считают, что созданный Россией радиационный инцидент на ЗАЭС «остается маловероятным, но не невозможным». Аргументируя такое мнение, в Институте напоминают, что российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиологического инцидента на ЗАЭС, что может повлиять на их силы даже больше, чем на украинские силы, расположенные на другой стороне ныне опустевшего Каховского водохранилища. Умышленный радиационный инцидент также сделал бы значительную часть территорий на оккупированном юге Украины непригодными для проживания и управления, что еще больше ухудшило бы способность России укрепить свой оккупационный режим. К тому же, уничтожение электростанции было бы крайне радикальным шагом. В ISW считают, что Россия может демонстрировать свою готовность к диверсиям на ЗАЭС, чтобы препятствовать проведению контрнаступательных операций ВСУ в этом районе. Кремль регулярно использует угрозы ядерной эскалации и предупреждает об угрозах безопасности ЗАЭС (которые на самом деле исходят от России), пытаясь оказать давление на Украину. Цель таких усилий РФ — сдерживание военных операций ВСУ и предотвращение дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности от Запада. С другой стороны, разрушение Каховской ГЭС [осуществленное Россией] также нанесло ущерб российским силам, поэтому нельзя исключать реальности российских планов диверсии на ЗАЭС. Украина и ее партнеры должны быть готовы к этому, предупреждают в ISW.

Эксперты ISW анализируют заявление Сергея Шойгу о том, что Министерство обороны РФ до конца июня якобы сформирует «резервную армию» , новый армейский корпус и усилит ключевые формирования Западного военного округа (ЗВО) в рамках плановой реструктуризации сил. Среди прочего речь идет о дополнительных пяти полках для 1-й гвардейской танковой армии и 20-й гвардейской общевойсковой армии, которые являются частями ЗВО. В ISW напоминают, что первая из этих армий (1-я танковая) до февраля 2022 года была самой качественной армией РФ, а вторая базируется на северо-восточной границе Украины, что делает эти формирования «логичными первыми получателями новых полков». По словам Шойгу, по состоянию на 22 июня эти пять полков якобы уже укомплектованы и оснащены на 60%. Заявление Шойгу, вероятно, подтверждает предыдущие предположения ISW о том, что российское военное командование формирует 25-ю общевойсковую армию из новобранцев из российских регионов на Дальнем Востоке и создает 40-й армейский корпус в составе Южного военного округа (ЮВО).



Комментируя эти усилия, в ISW напоминают, что еще 17 января Шойгу анонсировал широкомасштабные военные реформы в РФ в период с 2023 по 2026 годы, призванные оптимизировать российские Вооруженные силы для ведения полномасштабных конвенционных боевых действий и расширения российских регулярных сил. Тогда ISW оценивал, что России будет трудно полностью укомплектовать штат и вооружить эти крупные формирования, используя те текущие процессы формирования боевых сил, которые задействует РФ без объявления мобилизации.

Сейчас Минобороны России, вероятно, пытается по крайней мере частично смягчить эту проблему формирования боевой силы с помощью «добровольческих» формирований. Шойгу заявил, что Россия привлекла 114 тыс. военнослужащих на контрактную службу и 52 тысячи добровольцев, отметив, что 1336 человек ежедневно подписывают контракты с МО РФ и что Россия якобы может формировать полк каждые 24 часа. Это утверждение не следует воспринимать буквально, поясняют в ISW, поскольку российские полки обычно насчитывают более 2000 человек. Шойгу также добавил, что Россия якобы не направляет добровольцев на фронт, поскольку «нет острой необходимости» разворачивать эти силы на поле боя. Ранее ISW рассказывал о том, как жители дальневосточных регионов РФ получали сообщения с «приглашением» присоединиться к 25-й общевойсковой армии — это указывает на то, что Минобороны РФ стремится напрямую вербовать добровольцев для укомплектования своих формирований. Шойгу также приказал российским «добровольческим» формированиям подписать военные контракты с Минобороны до 1 июля, что также формализует усилия ведомства в проведении широкомасштабных военных реформ. Однако предыдущая попытка России сформировать добровольческий 3-й армейский корпус летом 2022 года не привела к созданию боеспособных сил, напоминают в ISW.

Аналитики ISW выражают сомнение в том, что Минобороны России удастся полностью подчинить себе «добровольческие» формирования к заявленному сроку 1 июля. По состоянию на 22 июня, по официальной информации, лишь около 24 таких из таких формирований подписали контракты с Минобороны, тогда как в РФ, по данным ведомства, сейчас действуют более 40 «добровольческих» формирований. Даже если формально контракты будут подписаны, уровень фактических командных связей с этими структурами непонятен, напоминают в ISW. Поэтому остается под вопросом, сможет ли Минобороны быстро (и сможет ли вообще) установить эффективный контроль над «добровольческими» формированиями после того, как они будут де-юре подчинены официальному российскому командованию.

22 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, достигли успехов. В украинском Генштабе сообщили, что ВСУ вели наступательные действия в районе Кременной Луганской области, на западе Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска в районе Кременной достигли частичных успехов и закрепились на новых позициях. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись до 1 км на западе Запорожской области и на админгранице между Запорожской и Донецкой областями. Шершень добавил, что эти украинские наступления являются тактическими мерами, направленными на улучшение украинских позиций на фронте. Министерство обороны России утверждало, что украинские войска также проводили якобы безуспешные наступательные операции на участке фронта Авдеевка — Донецк.

Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают в целом согласованно комментировать контрнаступление ВСУ, признавая, что украинские силы будут проводить дальнейшие операции, однако при этом продолжают раздувать «успехи» России. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Совета безопасности России 22 июня, что украинские силы перегруппировываются и перекомплектовываются для подготовки к дальнейшим наступательным операциям на определенном направлении после того, как якобы «понесли значительные потери». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские войска якобы уничтожили сильно преувеличенное количество украинской военной техники, в том числе западной. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его отчетность об украинских достижениях расходится с официальной из-за того, что Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов врут и преувеличивают. Пригожин подтвердил, что ВСУ освободили более 100 кв. км с начала контрнаступления, что резко контрастирует с тем, как Минобороны РФ постоянно отрицает любые территориальные достижения Украины.