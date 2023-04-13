Российская мина взорвалась возле четвертого энергоблока ЗАЭС — Энергоатом 13 апреля, 13:40 Возле машинного зала четвертого энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

У машинного зала четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС раздался взрыв — причиной, вероятно, стала российская мина.



Об этом сообщили в Энергоатоме со ссылкой на свои источники. Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС.

Россияне сами же заявили, что сдетонировала их мина.

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В Энергоатоме рассказали, что оккупанты пытались «успокоить» работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

«Российские оккупанты продолжают превращать ЗАЭС в военную базу, минуя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий… Самый большой атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента», — отмечают в Энергоатоме.

Запорожская АЭС в Энергодаре находится под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабной войны против Украины. Станция прекратила производство электроэнергии и функционирует только для внутренних нужд.

Россияне разместили на станции свои войска, также есть свидетельства, что они хранят военную технику в машинных залах энергоблоков.

С сентября на станции находятся наблюдатели от МАГАТЭ.

Международное агентство пыталось договориться о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, но в марте 2023 года гендиректор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за сложности ее реализации. В то же время, он отметил, что пытается обеспечить соглашение о защите ЗАЭС от атак.