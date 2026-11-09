Запорожская АЭС восстановила внешнее электроснабжение после блэкаута

9 ноября, 05:02
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В ночь на 8 ноября станция полностью лишилась внешнего электроснабжения (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/)

В ночь на 8 ноября станция полностью лишилась внешнего электроснабжения (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/)

Вечером 8 ноября Запорожская атомная электростанция восстановила внешнее электроснабжение после полного обесточивания. В 17:41 была подключена линия электропередачи напряжением 330 кВ Ферросплавная-1.

Об этом 8 ноября сообщил Энергоатом.

«Запорожская АЭС снова получает внешнее электропитание от украинской энергосистемы», — говорится в сообщении.

В то же время в Энергоатоме подчеркнули, что ситуация на станции остается крайне опасной. Пока ЗАЭС находится под российской оккупацией, сохраняется угроза повторных обесточиваний, а также риски для ядерной и радиационной безопасности.

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В ночь на 8 ноября станция полностью лишилась внешнего электроснабжения. Это был уже 16-й блэкаут на ЗАЭС с начала 2026 года.

Ранее расследование Greenpeace Украина выявило признаки целенаправленного вывода Россией из строя линий электроснабжения Запорожской АЭС.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожье Запорожская АЭС Блэкаут Война России против Украины ЗАЭС

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