Власти сообщают о провокации россиян в районе Энергодара: людей призывают оставаться дома 22 августа, 16:08 Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара и Запорожской АЭС войска РФ совершили провокацию. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершено провокацию. По возможности, оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей», — написал он в Telegram.

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Евтушенко подчеркнул, что предупреждение касается населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

На противоположенном от Никополя берегу Каховского водохранилища распложен Энергодар и Запорожская АЭС, с которой россияне ведут обстрелы свободных от оккупантов городов, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь по электростанции.

Фото: Скриншот Google Maps

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Ранее украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

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