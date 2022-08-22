Власти сообщают о провокации россиян в районе Энергодара: людей призывают оставаться дома

22 августа, 16:08
Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара и Запорожской АЭС войска РФ совершили провокацию. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершено провокацию. По возможности, оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей», — написал он в Telegram.

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Евтушенко подчеркнул, что предупреждение касается населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

На противоположенном от Никополя берегу Каховского водохранилища распложен Энергодар и Запорожская АЭС, с которой россияне ведут обстрелы свободных от оккупантов городов, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь по электростанции.

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps
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Запорожская АЭС: ядерный бумеранг

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Ранее украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Провокация Энергодар Каховское водохранилище

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