Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, радиационный фон стабильный — глава ОВА 7 июня, 22:09 Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Специалисты разработали перечень мероприятий для персонала ЗАЭС, чтобы они могли обеспечить безопасность станции.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Призываю жителей Запорожской области сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, радиационный фон стабильный. Резервуары заполнены до нормального технического уровня», — сообщил глава ОВА.

Видео дня

Он пояснил, что специалисты разработали перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы гарантировать безопасность станции.

«Следите за информацией только на официальных ресурсах! Ожидаем деоккупации», — подчеркнул Малашко.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что местным жителям лучше покинуть город, потому что ситуация на захваченной российскими оккупантами ЗАЭС может в любой момент выйти из-под контроля.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности для ЗАЭС в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет.

По словам главы Энергоатома Петра Котина, сейчас станция охлаждается с помощью собственного пруда-охладителя, который отделен от Каховского водохранилища.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Инфографика: NV

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

По данным ГСЧС по состоянию на 15:00 7 июня, с подтопленных территорий эвакуировали 1752 человека, подтоплены 20 населенных пунктов и 2612 домов на правом берегу Днепра.

