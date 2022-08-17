В Украине создали кризисный штаб для мониторинга ситуации на Запорожской АЭС

17 августа, 21:19
Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На базе компании Энергоатом создали кризисный штаб на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС, временно захваченной российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Facebook в среду, 17 августа.

Глава Минэнерго Герман Галущенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, президент Энергоатома Петр Котин, главы Днепропетровской и Запорожской ОВА и ГСЧС в Запорожье провели инспекцию служб, сил и средств, ответственных за радиохимический, биологический и ядерный контроль.

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По словам министра энергетики, в штаб вошел широкий круг министерств, ведомств и учреждений, он работает круглосуточно и отслеживает ситуацию вокруг ЗАЭС. Монастырский заявил, что опасность в районах возле станции будет сохраняться, пока там находятся российские оккупанты. Глава МВД подчеркнул, что ответственность за происходящее на ЗАЭС лежит на стране-террористе России, а Украина должна готовиться к возможным сценариям.

«Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и продолжает ухудшаться. В последние три недели усилились попытки российских захватчиков повредить оборудование станции. Для этого они обстреливают и саму ЗАЭС, и линии, по которым она соединяется с объединенной энергосистемой Украины. Это очень опасно», — заявил президент Энергоатома.

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Котин также сказал, что оккупанты хотят отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы и попытаться подключить ее к оккупированному Крыму.

https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/pfbid02rs6mmkb66fWLHWfpM5kSd3ShUo6zSNxeEsFHy7J4i2vvKPymdrSLoxP8auDPWT9Ul

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МВД Украины НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС ЗАЭС Российские военные провокации Военные преступления РФ Денис Монастырский Герман Галущенко Война России против Украины

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