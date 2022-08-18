В районе Запорожской АЭС заметили движение техники оккупантов — Никопольская РВА

18 августа, 23:04
Жителей Никопольской громады призвали находиться в бомбоубежищах (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жителей Никопольской громады призвали находиться в бомбоубежищах (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе временно оккупированного Энергодара, где расположенная Запорожская АЭС, заметили движение техники оккупантов. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

В Telegram он призвал жителей Никопольской громады находиться в бомбоубежище, или соблюдать правила двух стен.

«Движение техники на противоположном берегу водохранилища», — написал он.

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На противоположенном берегу Каховского водохранилища распложен Энергодар и Запорожская АЭС, с которой оккупанты ведут обстрелы города.

Скриншот GoogleMaps
Фото: Скриншот GoogleMaps
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Запорожская АЭС: ядерный бумеранг

Ранее украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

По их данным, оккупанты приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

https://www.youtube.com/embed/mMTKjQ3gPfc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военная техника Войска РФ Запорожская АЭС Никополь Энергодар

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