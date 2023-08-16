Российский фейк. ГУР и Запорожская ОВА опровергли дезинформацию о планах РФ взорвать ЗАЭС в начале сентября 16 августа, 16:10 В ГУР и Запорожской ОВА развенчали российский фейк о подготовке российскими оккупантами теракта на ЗАЭС, который планируют осуществить в начале сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В нескольких Telegram-каналах начали распространять фейк о том, что российские оккупанты планируют осуществить подрыв Запорожской АЭС в начале сентября. Представитель ГУР Андрей Юсов и руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко опровергли эту информацию.

«Запорожская АЭС остается, к сожалению, под контролем оккупантов. Но говорить об изменении обстановки и ситуации там не приходится. Понятно, что Силы безопасности и обороны Украины работают, мониторят ситуацию, делают все возможное, чтобы делать какие-то следующие провокации маловероятными и делать их невозможными. Но говорить, что что-то сейчас изменилось, не приходится», — сказал Юсов в эфире общенационального телемарафона в среду, 16 августа.

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По его словам, ЗАЭС нужно освобождать от российской оккупации и вернуть под украинский контроль.

«Понятно, что количество информационно-психологических операций растет. Тем более конец лета, и у нас скоро праздники, и оккупантам надо как-то реагировать на различные события, происходящие на фронте, преимущественно не в их пользу. И появляются такие информационные поводы», — пояснил Юсов.

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Вброшенный российский фейк прокомментировал руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Сейчас информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-то спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности», — сообщил Малашко.

Руководитель ОВА заявил, что не знает, для чего украинские СМИ «распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе» и надеется, что соответствующие службы дадут ответ на этот вопрос.

Угроза теракта на ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.

По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».

В среду, 16 августа, в сети появилось видео, как войска РФ начали отрабатывать ведение боевых действий на территории Запорожской АЭС и завезли на объект тяжелую технику и устраивают перестрелки.