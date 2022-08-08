Украина призывает МАГАТЭ и ООН срочно направить миссию на Запорожскую АЭС 8 августа, 22:42 Житель Энергодара на фоне мурала с изображением атома, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международная миссия должна посетить временно захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС в этом месяце. Об этом заявил журналистам постпред Украины при международных организация в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает агентство Reuters.

Цимбалюк подчеркнул, что из-за вражеских обстрелов персонал станции вынужден работать под дулами российских автоматов, и напомнил, что возможная катастрофа приведет к огромным последствиям не только для Украины, но и для Европы.



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«Российские оккупанты стремятся разрушить инфраструктуру станции, повредить все линии электропередач… и вызвать отключения электроэнергии на юге Украины», — сказал он.

Постпред призвал направить международную миссию на станцию не позднее конца августа и добавил, что Украина будет использовать все дипломатические каналы, чтобы приблизить МАГАТЭ и ООН к проведению этой миссии, пишет The Guardian.



Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал ООН, МАГАТЭ и мировое сообщество направить безопасностную миссию на Запорожскую АЭС из-за ядерного терроризма России.



В Энергоатоме до этого опубликовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, они оставят там «выжженную пустыню». В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты заминировали ядерный объект.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, 4 марта. Ее сотрудники оказались в заложниках.

Россияне используют Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой. Войска РФ неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Даже прямое попадание ракеты в реактор не повлечет за собой ядерную катастрофу – Геннадий Рябцев https://www.youtube.com/embed/UdHHs11OMDA

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