Полтора часа была на резервном питании. В Энергоатоме сообщили о новом блэкауте на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция в воскресенье, 26 апреля, переходила в режим блэкаута из-за отключения линии электропередачи Ферросплавная-1. Об этом сообщили в Энергоатоме.

В компании отметили, что в течение полутора часов ЗАЭС питалась от 19-и резервных дизельгенераторов.

Как отметили в Энергоатоме, это уже 15 случай блэкаута с момента оккупации станции.

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«Каждый такой инцидент существенно повышает риски для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы. Ситуация еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора — Энергоатома, что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы», — отметили в компании.

26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в Украину прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с ним временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих действий.

Зеленский заявил, что подчеркнул Гросси недопустимость легализации россиян на ЗАЭС. Они также договорились о продлении миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС.

16 апреля Рафаэль Гросси заявлял, что ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение. Соединение было восстановлено примерно через 40 минут после отключения.