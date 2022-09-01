«Чувствуем себя заложниками». Сотрудница Запорожской АЭС рассказала о работе в оккупации 1 сентября, 20:13 Район Запорожской АЭС постоянно обстреливается российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотрудники Запорожской АЭС чувствуют себя заложниками российских оккупантов, подвергаются психологическому давлению и жестокому обращению со стороны военных страны-агрессора.

Об этом одна из сотрудниц Ольга (имя изменено из соображений безопасности) рассказала CNN в четверг, 1 сентября.



Ольга заявила, что условия работы сотрудников ЗАЭС очень напряженные, а российские оккупанты часто проявляют насилие.



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«Не дай вам бог не так посмотреть на охранника. Вас могут бросить в подвал», — сказала она.

По словам Ольги, сотрудников станции каждый день обыскивают российские оккупанты, им не разрешают проносить телефоны, флешки или карты памяти. Женщина не была на АЭС во время приезда миссии Международного агентства по атомной энергии, потому что ее пугали постоянные обстрелы. Она усомнилась в том, что МАГАТЭ сможет получить полную картину происходящего, но выразила надежду, что они увидят «всех [российских] солдат, технику, вертолеты и ущерб от их обстрелов».

Накануне Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что перед визитом миссии МАГАТЭ оккупанты подвергли репрессиям «неблагонадежных» сотрудников ЗАЭС — они исчезли со станции, их судьба неизвестна. При этом специально подготовленная «массовка» должна была создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

Инфографика: НВ

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 августа. Часть экспертов покинули станцию спустя несколько часов. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что наблюдатели агентства хотят остаться на Запорожской АЭС до 3 сентября, после чего «будут прорабатывать вопрос постоянного присутствия». По данным компании Энергоатом, на АЭС остались пять экспертов миссии.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



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