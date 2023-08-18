Сотрудники Росатома просили забрать их с Запорожской АЭС на пике угрозы российского теракта — ГУР

18 августа, 22:24
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что происходит на временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

В эфире телемарафона в пятницу, 18 августа, Юсов отметил, что недавняя история о том, что кремлевский режим якобы уже определил «день, время и место» подрыва ЗАЭС, была российской попыткой ИПСО с целью посеять панику среди украинцев и партнеров Украины.

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«Когда была пиковая угроза российского теракта на ЗАЭС, они [сотрудники Росатома] сами просили, чтобы их забрали с территории станции, часть вывезли. Сейчас часть сотрудников Росатома, которые помогают террористам, остаются на территории станции», — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что на ЗАЭС продолжаются фильтрационные мероприятия и давление на гражданских сотрудников. Юсов подчеркнул, что опасность остается, пока станция захвачена, но в последнее время ситуация существенно не изменилась.

Ранее в Главном управлении разведки и Запорожской ОВА опровергли фейк о том, что российские оккупанты планируют теракт на ЗАЭС в начале сентября.

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22 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Инфографика: NV

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская АЭС ЗАЭС Украинская разведка ГУР Российские военные провокации Война России против Украины

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