«Намного хуже, чем в Чернобыле». Сотрудники ЗАЭС обеспокоены тем, что может произойти масштабная катастрофа — СМИ 31 мая, 18:16 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотрудники Запорожской АЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией, боятся того, что может произойти масштабная катастрофа, сообщает Sky news.

Журналисты пообщались с некоторыми сотрудниками АЭС. Они пожелали остаться анонимными, а также не знали, что представители медиа вели разговор с кем-то еще.

Так, один из работников заявил, что Россия целенаправленно атакует линии электропередачи, которые необходимы для безопасности станции, чтобы нарушить энергоснабжение Украины, а уровень военной активности россиян резко вырос. «Дело в том, что полтора месяца назад на электростанции было в два раза меньше войск, а сейчас их в два раза больше, а значит, они точно готовятся к контрнаступлению», — заявил сотрудник станции.

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«Уровень радиоактивного загрязнения, а главное площадь заражения, составит тысячи квадратных километров суши и моря… это будет намного, намного хуже, чем на Фукусиме, и хуже, чем в Чернобыле», — заявил другой работник.

31 мая Reuters сообщило, что Украина и страна-агрессор Россия не взяли на себя обязательства соблюдать пять принципов, предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

30 мая Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут гарантировать ядерную безопасность на ЗАЭС:

нельзя совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее;

на ЗАЭС нельзя размещать тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных;

нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС;

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;

не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Инфографика: NV

Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдать предложенные МАГАТЭ принципы, заявив, что оккупанты якобы «уже давно их реализуют».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что принципы нужно дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» — демилитаризация ЗАЭС.

В конце марта Рафаэль Гросси говорил, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена россиянами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.

24 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты фактически используют территорию ЗАЭС как логистическую и военную базу.