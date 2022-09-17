Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети — МАГАТЭ 17 сентября, 17:38 Запорожская АЭС снова подключена к украинской электросети (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных в результате обстрелов.



Об этом сообщает МАГАТЭ.

«Украинская Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных во время конфликта», — говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

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В организации не уточняют, обстрелы с чьей стороны привели к повреждению линий электропередач.

Отмечается, что линия 750 кВ была восстановлена в тот же день, когда украинский Энергоатом сообщил о доставке запчастей для ремонта ЛЭП ЗАЭС, а также дополнительных запасов топлива для аварийных дизель-генераторов станции, которые могут быть использованы в качестве резервного источника питания.

Согласно сообщению МАГАТЭ, восстановленная линия 750 кВ обеспечивает собственные потребности АЭС в электричестве в частности для охлаждения реакторов на фоне того, как 11 сентября был отключен последний действующий энергоблок.

После того как две недели назад ЗАЭС потеряла подключение к линии 750 кВ, она сначала полагалась на электроэнергию, произведенную самой станцией, а затем на резервные линии электропередач, соединяющие ее с сетью.

В связи с повторным подключением основной линии три резервных линии электропередач снова находятся в резерве. Три других основных внешних линии электропередач 750 кВ, которые были повреждены ранее во время обстрелов, остаются отключенными.

«Несмотря на то, что состояние энергоснабжения ЗАЭС в течение прошлой недели улучшилось, ситуация все еще остается шаткой, и я инициировал консультации с соответствующими сторонами, направленные на срочное установление зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Ранее сегодня государственная компания Энергоатом сообщила, что смогла доставить в оккупированный Энергодар 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для работы ЗАЭС. В частности, на станцию доставили запчасти, необходимые для ремонта линий электропередач и энергоблоков.

Хотя все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, им по-прежнему нужна электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности.

Российские обстрелы регулярно повреждают линии электропередач, соединяющие оккупированную станцию с подконтрольной правительству частью Украины, создавая риски для безопасности атомной электростанции.

Из-за постоянных обстрелов ЗАЭС с 5 сентября не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим объектам.

Ядерный шантаж РФ: что происходит на Запорожской АЭС?

Российские оккупанты захватили самую большую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках, они работают под давлением. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города, используя станцию как «ядерный щит».

Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные стали регулярно обстреливать станцию, создавая риск ядерной катастрофы.

Россия, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается отключить станцию от энергосистемы Украины и получить полный контроль над ней. Для этого, в частности, российские военные разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Но на следующий день станция возобновила производство электроэнергии для нужд Украины.

На фоне обстрелов Украина призвала ООН как можно быстрее направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

Россия же обвинила в обстрелах Украину и отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом того, что она якобы «защищает» ЗАЭС от провокаций.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.

Киев заявил, что россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС и обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита в ЗАЭС. В агентстве призвали принять временные меры по предотвращению ядерной аварии, в частности установить безопасную зону вокруг станции.



МАГАТЭ подтвердило, что на ЗАЭС находятся российские военные, их транспорт и техника, в том числе несколько военных грузовиков в машинных залах. Агентство «рекомендовало» убрать весь транспорт из районов, где это может повлиять на работу систем безопасности и оборудования.

Кроме того, в отчете говорится, что во время визита на ЗАЭС 3 сентября инспекторы миссии стали свидетелями обстрела в районе станции, а также лично увидели последствия обстрелов рядом с реакторными зданиями. МАГАТЭ отмечает, что боевые действия рядом с территорией станции угрожают системе ее защиты, а обстрелы в этом районе необходимо прекратить, однако не указывают, кто именно их совершает.

МАГАТЭ также рекомендовало «восстановить надлежащую рабочую среду» для персонала ЗАЭС, работающего в условиях стресса, под давлением и при ограниченном штате, что повышает риск человеческой ошибки. В отчете говорится, что присутствие сотрудников Росатома «создает потенциальное трение» в принятии решений руководством станции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш после публикации этого отчета призвал Россию вывести войска из Запорожской АЭС и установить вокруг нее демилитаризованную зону.

Впрочем, даже после визита миссии МАГАТЭ военные РФ остаются на Запорожской АЭС с оружием и боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы представители МАГАТЭ заставили страну-агрессора РФ демилитаризировать территорию АЭС и вернуть ее под полный контроль Украины. Для этого, по его словам, «у мира должны быть соответствующие средства».

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