По словам генпрокурора Руслана Кравченко, экспертиза подтвердила: действия российских оккупантов могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов ЗАЭС (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заобстрел в ночь с 3 на 4 марта 2022 года Запорожской атомной электростанции украинский суд в порядке специального судебного разбирательства вынес обвинительные приговоры шести командирам Росгвардии.

Об этом 28 июля заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«Под прикрытием танков и тяжелой бронетехники оккупанты в течение нескольких часов обстреливали территорию ЗАЭС — в частности, в направлении ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива», — сообщил он.

Реклама

Несмотря на предупреждения о риске техногенной катастрофы, обстрелы ЗАЭС оккупантами не прекращались, заявил Кравченко.

«На территории станции возник пожар, были повреждены критически важные сети и коммуникации. Российские военные не допускали спасателей к ликвидации пожара, а работники ЗАЭС оставались заблокированными на своих рабочих местах», — сообщил генпрокурор.

По словам Кравченко, экспертиза подтвердила — действия российских оккупантов могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов и масштабному выбросу радиоактивных веществ.

«Последствия такого сценария могли затронуть не только Украину, но и другие государства Европы. Суд установил, что штурмом руководили два генерал-майора и четверо командиров батальонных тактических групп Росгвардии. Они координировали действия подразделений и обеспечивали применение оружия во время захвата станции», — заявил генпрокурор.

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал всех шестерых виновными в нарушении законов и обычаев войны, сообщил Кравченко.

«Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесен в порядке специального судебного разбирательства», — подытожил генпрокурор.

Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Ситуация на ЗАЭС — последние новости

Запорожская АЭС в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами 4 марта 2022 года.

Инфографика: NV

В конце мая 2026 года российские оккупанты распространили фейки об ударах ВСУ по энергоблоку ЗАЭС. Силы обороны юга опровергли заявления Кремля, которые являются очередной попыткой дискредитации Украины и прикрытием для российских преступлений.

В ночь на 3 июня временно оккупированная Запорожская АЭС примерно на 20 минут осталась без внешнего электроснабжения. Это был 17-й подобный случай за время войны России против Украины, заявило МАГАТЭ.

Реклама:

4 июня МАГАТЭ сообщило о мощном обстреле Запорожской ТЭС, обеспечивающей энергоснабжение АЭС.

5 июня в районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное перемирие для проведения ремонтных работ на линии электропередачи Днепровская. Договоренности о прекращении огня были достигнуты между украинской и российской сторонами при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

20 июня в пресс-службе Минэнерго Украины заявили, что Запорожская АЭС в двадцатый раз с начала полномасштабного вторжения РФ осталась без внешнего электроснабжения — из-за российских атак станция потеряла питание от линии Ферросплавная-1.

13 июля в Главном управлении разведки сообщили, что страна-агрессор Россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу: оккупанты разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа Гербера-Сикер и Герань-Сикер.

15 июля в российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что в результате удара дрона погибли главный инженер оккупированной ЗАЭС и его водитель.

Россия подала жалобу в МАГАТЭ, после чего генеральный директор агентства Рафаэль Гросси осудил инцидент в соцсети X и назвал его «неприемлемым нападением на станцию и ее руководство, которое серьезно угрожает ядерной безопасности».

23 июля благодаря новому анализу Greenpeace Украина стало известно, что удары украинских дронов сорвали планы российских оккупантов переподключить временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) к собственной электросети.