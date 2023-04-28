Рядом с Запорожской АЭС на этой неделе взорвалась мина — МАГАТЭ 28 апреля, 21:38 Возле машинного зала четвертого энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 28 апреля, заявил, что рядом с временно оккупированной Запорожской АЭС на этой неделе взорвалась мина.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси рассказал, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, на этой неделе снова были вынуждены укрыться после предупреждения о ракетной атаке, а также из-за звуков обстрелов, раздававшихся вдали.

Видео дня

«Кроме того, одна мина взорвалась вблизи станции», — подчеркнул он.

Гросси добавил, что усиление военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность достижения договоренностей по защите ЗАЭС.

Запорожская АЭС в Энергодаре находится под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабной войны против Украины. Станция прекратила производство электроэнергии и функционирует только для внутренних нужд.

Россияне разместили на станции свои войска, также есть свидетельства, что они хранят военную технику в машинных залах энергоблоков. С сентября на станции находятся наблюдатели от МАГАТЭ.

МАГАТЭ пыталось договориться о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, но в марте 2023 года Гросси заявил, что агентство отказалось от этой идеи из-за сложности ее реализации. В то же время, он отметил, что пытается обеспечить соглашение о защите ЗАЭС от атак.