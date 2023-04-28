Рядом с Запорожской АЭС на этой неделе взорвалась мина — МАГАТЭ
Возле машинного зала четвертого энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 28 апреля, заявил, что рядом с временно оккупированной Запорожской АЭС на этой неделе взорвалась мина.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Гросси рассказал, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, на этой неделе снова были вынуждены укрыться после предупреждения о ракетной атаке, а также из-за звуков обстрелов, раздававшихся вдали.
«Кроме того, одна мина взорвалась вблизи станции», — подчеркнул он.
Гросси добавил, что усиление военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность достижения договоренностей по защите ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре находится под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабной войны против Украины. Станция прекратила производство электроэнергии и функционирует только для внутренних нужд.
Россияне разместили на станции свои войска, также есть свидетельства, что они хранят военную технику в машинных залах энергоблоков. С сентября на станции находятся наблюдатели от МАГАТЭ.
МАГАТЭ пыталось договориться о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, но в марте 2023 года Гросси заявил, что агентство отказалось от этой идеи из-за сложности ее реализации. В то же время, он отметил, что пытается обеспечить соглашение о защите ЗАЭС от атак.