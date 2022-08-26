Для своих генералов. Оккупанты завезли в Мелитополь химические лаборатории на случай аварии на ЗАЭС — мэр 26 августа, 18:14 Российские оккупанты продолжают провокации вокруг ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты привезли во временно захваченный Мелитополь мобильные химические лаборатории на случай аварии на ЗАЭС. Об этом заявил городской голова Иван Федоров в эфире канала Апостроф в пятницу, 26 августа.

По словам Федорова, десять привезенных оккупантами лабораторий находятся на территории одного из лечебных заведений в Мелитополе.



«Все их видели… Эти лаборатории, по нашему мнению, завезли в Мелитополь для того, чтобы, если на ЗАЭС произойдет радиационный выброс, спасти своих офицеров и генералов. О гражданском населении они, конечно, не думают», — сказал мэр.

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Он также сообщил, что через Мелитополь постоянно проезжает военная техника оккупантов, большое количество техники каждый день проходит по окраинам города.



25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов. На следующий день один из остановленных энергоблоков снова подключили к сети.

Инфографика: НВ

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным Bloomberg, миссия может отправиться на станцию до 5 сентября.



Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

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