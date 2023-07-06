«Будто готовятся к бою». Российские оккупанты укрепляются на ЗАЭС — сотрудник станции 6 июля, 18:07 Запорожская АЭС под российской оккупацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Один из сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, который до сих пор работает на станции, рассказал на условиях анонимности, что российские военные продолжают наращивать присутствие на станции и укрепляются, как будто готовятся к бою.

В интервью Суспільне он заявил, что признаков того, что россияне собираются покинуть ЗАЭС пока нет.

«Ранее россияне не были так активны. Сначала они рыли окопы вокруг промплощадки, ближе к городу. Я, как человек не военный, думаю, это было скорее для того, чтобы чем-то их занимать», — заявил сотрудник станции, который до сих пор работает на ЗАЭС.

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Он также отметил, что россияне могут устроить деверсию на ЗАЭС.

«Сейчас они делают это более технологично — устанавливают огневые точки внутри помещений станции и такое впечатление, будто они собрались там воевать. Но возможно, это также связано с тем, что им нечем заняться. Диверсию они могут организовать, помешать им никто не сможет. Но как подготовка к диверсиям это не выглядит, потому что они укрепляются будто для боя», — добавил он.

По словам сотрудника ЗАЭС, поведение россиян не изменилось: «Они присутствуют на станции, живут в технических помещениях, хранят здесь много оружия, техника то появляется, то исчезает, много грузовиков и что в них — неизвестно».

Он добавил, что риск подрыва чего-то на станции существовал с момента захвата: «Однако с точки зрения угрозы среде сейчас риски даже ниже, потому что станция не работает. А повредить станцию они могли что год назад, что сейчас».

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

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2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.