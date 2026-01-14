Российская военная техника на территории временно оккупированной Запорожской АЭС (Фото: Скриншот из видео Влад Волошин/Telegram)

На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты разместили военную технику рядом с ядерными реакторами.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в среду, 14 января.

Он опубликовал видео с дрона-разведчика, которое, по его словам, было снято недавно.

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На видео можно увидеть, что российская военная техника стоит возле ядерных реакторов АЭС

Волошин отметил, что это является нарушением норм Международного гуманитарного права, которым запрещено использовать АЭС как военные объекты.

Как пояснил спикер, россияне прячут свою технику на территории станции, зная, что Украина не будет наносить огневые удары по ней.

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Волошин также отметил, что оккупанты используют территорию и объекты ЗАЭС как учебный полигон для своих операторов БпЛА.

Кроме того, Украина имеет данные, что российские войска несколько раз осуществляли удары РСЗО по Запорожью с территории АЭС.

3 января Минэнерго сообщило, что в результате боевых действий временно оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС потеряла питание одной из высоковольтных линий.

По данным ведомства, в течение полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно повреждали линии питания ЗАЭС, что повлекло 12 блэкаутов на станции.

Инфографика: NV

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предлагает, чтобы Запорожской АЭС совместно руководили США, Украина и РФ.

Киев предлагает, чтобы станция эксплуатировалась совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина. Зеленский объяснил, что разделение ЗАЭС с США и РФ выглядит «неудачно и не совсем реалистично».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что для ЗАЭС будет необходим «особый статус», если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение.