Оккупанты пугают своими провокациями на ЗАЭС в ближайшие дни 9 сентября, 00:53 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ренат Карчаа, которого кремлевские пропагандисты называют «советником главы Росэнергоатома» страны-агрессора России, анонсировал российские провокации на временно захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Российское пропагандистское агентство Интерфакс в пятницу, 8 сентября, распространило заявление Карчаа о том, что так называемое «руководство» ЗАЭС «сокращает численность персонала», по его версии, «на два дня». Он солгал о том, что это делается из-за «опасения очередных террористических актов со стороны Украины». Карчаа также распространил фейк о том, что Силы обороны Украины наносят удары по «жилым домам» во временно захваченном Энергодаре.

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Ранее Карчаа пугал якобы готовящейся «атакой высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе», которая, по его версии, должна была состояться на ЗАЭС в ночь на 5 июля.

8−10 сентября оккупанты в Энергодаре фальсифицируют выборы так называемого «законодательного собрания Запорожской области». В МИД Украины ранее подчеркнули, что псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий.

В отчете Международного агентства по атомной энергии за 8 сентября сказано, что с прошлой субботы эксперты МАГАТЭ слышали «около двух десятков взрывов ["на некотором расстоянии» от станции, уточнили в МАГАТЭ] в течение трех дней, а затем еще несколько взрывов в последние несколько дней". Сама станция не пострадала.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в недавнем интервью Укринформу заявил, что по сравнению с ситуацией несколько месяцев назад непосредственная угроза российского теракта на ЗАЭС сейчас уменьшилась. В то же время полную безопасность ЗАЭС можно будет гарантировать только после ее освобождения от российских оккупантов, которые остаются на территории станции и провели там минирование.

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22 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также был заминирован охладитель.