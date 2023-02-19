Держит в заложниках. Россия заблокировала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС — МИД 19 февраля, 20:47 Запорожская атомная электростанция (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска продолжают активную милитаризацию временно оккупированной Запорожской АЭС и блокируют ротацию экспертов МАГАТЭ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«МИД Украины решительно осуждает блокирование Российской Федерацией ротации экспертов МАГАТЭ на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС», — отмечается в заявлении ведомства.

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Министерство требует немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безотлагательное безопасное перемещение временно оккупированными территориями Украины на Запорожскую АЭС.

«Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы», — отмечается в заявлении.

Ведомство отмечает, что продолжающиеся преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине, включая оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни международных экспертов, требуют безотлагательной международной реакции.

«Призываем международное сообщество принять немедленные шаги для расширения санкций против российской государственной корпорации Росатом, аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий России в МАГАТЭ», — добавили в МИД.