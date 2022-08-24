Россия призналась в ядерном терроризме на Запорожской АЭС — омбудсмен 24 августа, 22:18 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС подвергаются уголовному преследованию, а сама страна-агрессор призналась в ядерном терроризме.

В своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека написал, что с марта росгвардия объявила о задержании 26 работников станции. Задержанных обвиняют в передаче данных о передвижении и расположении вражеской военной техники на территории ЗАЭС.



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«Российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они совершают ядерный терроризм и размещают военную технику на территории работающей атомной станции», — отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что сотрудники станции не нарушают никакие нормы украинского законодательства или международного права, потому что имеют право общаться со всеми, кто может обеспечить безопасность АЭС. Он добавил, что персонал продолжает свою работу, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, несмотря на огромное давление со стороны оккупантов.

Инфографика: НВ

«Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды, отвечающей за объект», — сказал омбудсмен.

Лубинец призвал генсекретаря ООН, МАГАТЭ и мировое сообщество как можно быстрее направить безопасностную миссию на ЗАЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности станции и ее персоналу.

Российские пропагандисты 24 августа сообщили, что оккупанты задержали двух сотрудников Запорожской АЭС якобы за сотрудничество с ВСУ.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



Работники Росатома корректируют огонь по ЗАЭС – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/cRiDPyHBDBo

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