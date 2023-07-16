Риск теракта на ЗАЭС остается — ГУР 16 июля, 17:25 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Риск теракта на Запорожской атомной станции остается до тех пор, пока там находятся российские военные.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он также добавил, что разминирования станции не проводилось.

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«К сожалению, эти важные объекты — Крымский титан и Запорожская станция находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода Титан. Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт — решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты», — сказал он.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.