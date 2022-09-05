В разведке рассказали, как жители Энергодара реагируют на ядерную угрозу на ЗАЭС 5 сентября, 23:18 ГУР ожидает, что количество беженцев из города увеличится, в том числе специалистов ЗАЭС, увеличится (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Жители Энергодара стали активнее эвакуироваться из временно оккупированного города из-за российских провокаций на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

По данным украинской разведки, в течение последних нескольких недель, а особенно в последние дни, жители Энергодара активнее пытаются покинуть город и выехать на свободную от российской оккупации территорию Украины.

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«Таким образом, энергодарцы реагируют на растущую угрозу потери контроля за ситуацией и процессами на ЗАЭС», — пишут в пресс-службе.

Инфографика: НВ

Разведка отмечает, что количество работников ЗАЭС, желающих уволиться, также выросло, поскольку они знают о реальной ситуации на станции и делятся информацией с другими горожанами.

ГУР ожидает, что количество беженцев из города, в том числе специалистов ЗАЭС, увеличится.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

5 сентября из-за пожара, вызванного российскими обстрелами, был отключен последний работающий энергоблок № 6. Теперь он обеспечивает только потребности станции.

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