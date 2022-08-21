Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности — Энергоатом 21 августа, 15:58 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом заявили в НАЭК Энергоатом.

«По состоянию на 08:00 21 августа 2022 года, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции», — говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.

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В частности, 20 августа в результате обстрелов повреждения получила одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.

13 августа в результате российских обстрелов было повреждено открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

6 августа из-за обстрела захватчиками ЗАЭС повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки ядерных отходов (СХОЯТ) ЗАЭС.



5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита — и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений, подчеркнули в Энергоатоме.

В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.

Однако ЗАЭС по-прежнему оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается.

Ядерный терроризм: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС



Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома. На станции не работают два из шести реакторов.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

В то же время, Россия пытается получить полный контроль за станцией. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. В минобороны РФ озвучили угрозы полностью остановить Запорожскую АЭС.

Для этого россияне постоянно обстреливают территорию ЗАЭС, обвиняя при этом украинскую сторону.

Российские военные, в том числе, разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы.

По сообщениям Энергоатома, российские оккупанты ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Украина подчеркивает, что станцию обстреливает именно Россия и призывает мир направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

МАГАТЭ, ключевая международная организация в области ядерной энергетики, выразила «серьезную обеспокоенность» рисками аварии на ЗАЭС и призвала стороны конфликта проявить «максимальное воздержание» вблизи ЗАЭС.

Доступ к объекту МАГАТЭ не имеет. В настоящее время Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС. В ООН заявили, что готовы вместе с МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС.

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