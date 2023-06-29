Возможная авария на ЗАЭС. Киев остается за пределом влияния последствий — Ляшко 29 июня, 17:55 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В случае российского теракта на Запорожской АЭС Киев остается за пределом влияния последствий.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа», — отметил Ляшко.

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Министр отметил, что в случае теракта, в первую очередь, необходимо будет слушать рекомендации, поскольку они привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

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Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».