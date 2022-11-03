Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов оккупантов — Энергоатом 3 ноября, 07:51 В результате обстрелов РФ повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером в среду, 2 ноября, в результате обстрелов российских оккупантов была обесточена Запорожская АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

Обстрелами РФ повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

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В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе девять дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, которые находились в горячем состоянии, переводятся в холодное.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток, отметили в Энергоатоме.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

Инфографика: НВ