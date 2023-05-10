Оккупанты готовят «эвакуацию» более 3000 сотрудников Запорожской АЭС — Энергоатом 10 мая, 12:23 Российские оккупанты начали вывозить сотрудников ЗАЭС и их семьи в Ростовскую область РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты планируют «эвакуировать» более 3000 сотрудников Запорожской АЭС вместе с семьями, часть людей уже вывезли в Ростовскую область РФ.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, в первую очередь речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома, и членов их семей.

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В Энергоатоме напомнили, что оккупанты ранее запрещали выезд работникам ЗАЭС после захвата объекта.

Действия россиян доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала.

«Даже украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются „эвакуировать“. И это обострит уже крайне настоятельный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии», — добавили в компании.

В Энергоатоме подчеркнули, что уже сейчас принимают все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации.

Такая команда будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов других атомных станций.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Перед этим окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

В апреле россияне объявили эвакуацию из, по меньшей мере, 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области на фоне разговоров о контрнаступлении ВСУ.

