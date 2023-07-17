Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС — Энергоатом 17 июля, 17:52 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Энергоатом регулярно получает сообщения о минировании Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами. Ситуация на АЭС остается сложной.

Об этом заявил президент Энергоатом Петр Котин.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают использовать ЗАЭС как военную базу.

«Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию», — заявил он.

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Котин добавил, что сейчас радиационное состояние на площадке ЗАЭС осуществляется благодаря датчикам радиационного мониторинга, расположенным в 5 км от станции, на правом берегу Днепра.

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Президент Энергоатома отметил, что на ЗАЭС также находятся инспекторы МАГАТЭ, информация которых помогает понимать, что происходит на объекте. При этом, российские захватчики не допускают представителей агентства ко всем зонам, которые необходимо осмотреть.

«Несмотря на деградацию оборудования мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы восстановить ее полноценную работу», — добавил Котин.

16 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что риск теракта на Запорожской атомной станции остается до тех пор, пока там находятся российские военные.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.