Из-за отказа сотрудничать. Оккупанты привезли на ЗАЭС работников с шести АЭС России — Нацсопротивление 20 июля, 16:19 Россияне привезли на ЗАЭС персонал шести российских АЭС из-за отказа персонала станции сотрудничать с оккупантами (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Центр национального сопротивления сообщает, что войска страны-террориста РФ привезли на Запорожскую АЭС работников с шести атомных станций России.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ЦНС отмечают, что из-за нежелания работников Запорожской атомной электростанции идти на сотрудничество с оккупантами россиянам приходится привозить туда работников Росэнергоатома.

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Ведомство заявляет, что по неполным данным, речь может идти о работниках ядерных объектов европейской части РФ.

По мнению ЦНС, это могут быть представители персонала Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС.

Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

В среду, 19 июля, в ГУР сообщили, что россияне готовят новые провокации на оккупированной Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.