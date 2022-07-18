Оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС — Энергоатом

18 июля, 16:00
Оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с марта (Фото:Энергоатом/Telegram)

Оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с марта (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС Игоря Квашнина.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, 17 июля его увезли в неизвестном направлении. На данный момент его местонахождение невозможно установить.

Служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС, то есть отсутствие загрязнения какими-либо веществами, включая радиоактивные.

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В компании добавили, что РФ дестабилизирует ситуацию на АЭС и прибегает к новым методам террора.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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