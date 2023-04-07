Российские оккупанты похитили четырех сотрудников Запорожской АЭС — Энергоатом 7 апреля, 15:42 Захваченная оккупантами Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вечером 6 апреля российские оккупанты похитили четверых сотрудников Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, оккупанты в масках ворвались в одно из помещений станции и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и в настоящее время место их пребывания остается неизвестным.

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«Примечательно, что все четверо считались лояльными оккупационному руководству ЗАЭС, ведь подписали контракты с фейковой АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС. Среди задержанных, в частности, был и заместитель „начальника“ службы Марк Волков, всячески способствовавший незаконной деятельности захватчиков», — отметили там.

В Энергоатоме добавили, то у задержанный нет паспортов РФ, несмотря на «официальный» переход на работу к оккупантам.

«То ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся пройти между капельками, чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и именно это не понравилось рашистам. Так или иначе, ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной: проверки и поиск „неблагонадежных“ усиливаются, и сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов», — резюмировали в Энергоатоме.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Перед этим окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.