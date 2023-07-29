Перевели в холодную остановку. Оккупанты остановили пятый энергоблок ЗАЭС — МАГАТЭ 29 июля, 18:05 МАГАТЭ сообщает, что оккупанты перевели в режим холодной остановки 5-й энергоблок Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что российские террористы, которые контролируют Запорожскую АЭС, перевели пятый энергоблок в режим холодной остановки.

Об этом говорится в опубликованном отчете организации.

В МАГАТЭ заявили, что российские оккупанты планируют охладить пятый реактор ЗАЭС с целью проведения ремонтных работ на энергоблоке, которые возможны только в состоянии холодной остановки.

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В отчете организации указано, что это произошло на третий день после того, как оккупанты перевели четвертый энергоблок из холодного состояния в горячее. По мнению МАГАТЭ, теперь пар из четвертого энергоблока используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Все остальные реакторы находятся в режиме холодной остановки.

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В то же время эксперты МАГАТЭ предлагали установить на Запорожской АЭС внешний паровой котел, чтобы перевести все энергоблоки атомной станции в режим холодной остановки.

Группа экспертов, которая находятся на территории станции, вчера посетили пятый энергоблок для осмотра корпуса реактора, бассейна отработанного топлива и парогенератора. По их словам, что визуально все оборудование было в нормальном состоянии.

Также в отчете МАГАТЭ подчеркивается, что никаких мин или взрывчатки эксперты организации также не обнаружили внутри энергоблока, однако мины до сих пор остаются по периметру АЭС.

Угроза теракта на Запорожской АЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Они постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.



22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.

По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Во вторник, 25 июля, Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».

В пятницу, 28 июля, Энергоатом заявил, что российские террористы похитили и постоянно пытают сотрудника Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга.